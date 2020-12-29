Чоловік від проходження тесту на стан сп'яніння відмовився
У Києві в ніч на 29 грудня водій Volkswagen заснув за кермом і в'їхав у відбійник, злетівши з дороги.
Як повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook, за попередніми даними, чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння і ледь розумів, що відбувається, але від проходження тесту відмовився.
На місце приїхали співробітники патрульної поліції, медики та рятувальники.
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Користувачі мережі відзначили, що за таке не прав потрібно позбавляти, а садити у в'язницю: "що, штрафи "космос" не працюють?) оце ж справи...", "За це потрібно не прав позбавляти, а тюремне покарання", " коли вже за п'яне водіння будуть позбавляти прав довічно?".
Нагадаємо, що серед основних причин аварій-порушення правил проїзду перехресть, недотримання правил безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення допустимої швидкості руху, керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.
Також раніше повідомлялося, що у Києві на перехресті вулиць Оболонська та Межигірська Chevrolet врізався ззаду в Opel. За кермом Chevrolet перебував співробітник телеканалу "1+1" Віталій Середа.
Відомо, що Віталій Середа за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння. Згідно з показаним посвідченням, він працює інженером з розвитку мережі мовлення. Тест на наявність алкоголю в крові показав, що водій настільки п'яний, що драгер навіть не може показати таке значення.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.