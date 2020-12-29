У Києві сталася ДТП прямо на виїзді з двору
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, аварія сталася на вулиці Вербицького. Машина "Мазда", у якій перебувала пара похилого віку, вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулася з іншим авто - "Тойотою". Також "Мазда" зачепила ще одну машину - "Фольц". При цьому зазначається, що люди щойно кремували свого домашнього улюбленця, тож вірогідно, що причиною ДТП став стрес. В результаті ДТП обійшлось без постраждалих.
"Відео з місця аварії в Києві на Вербицького 4: літня пара на "Мазді", виїжджаючи з двору, перетиснула газ і вилетіла на зустрічну в "Тойота". Також вдарили "Фольц". Без постраждалих. Люди кремували собаку, можливо стрес", - йдеться в повідомленні.
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Також на місці аварії зняли відео, на якому можна побачити розбиті авто.
Раніше повідомлялось, що у Києві через порушення правил дорожнього руху сталася ДТП, наслідком якої стало те, що було пошкоджено два авто та шпиталізовано одного з водіїв. Жінка, яка була за кермом транспортного засобу Suzuki, порушила вимогу дорожнього знаку та не надала перевагу автомобілю Mercedes-Benz, на тлі чого сталося зіткнення. В результаті ДТП одного з водіїв забрали на швидкій.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.