У Києві дівчина взяла авто без дозволу та ще й сіла за кермо напідпитку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

При цьому свій вчинок дівчина пояснила досить креативно - їй нібито дуже захотілось прокататись та подивитись на ялинку на Подолі.

За даними патрулних, близько другої години ночі на лінію 102 надійшов виклик з приводу заволодіння транспортним засобом. Заявник розповів, що його автомобіль Skoda зник з парковки біля супермаркету. В машині він залишив ключі, які знаходились у замку запалювання та дівчину, з якою познайомився напередодні в інтернеті.

Побачивши, що його машини немає на місці, чоловік намагався додзвонитись до своєї нової знайомої, проте на дзвінки вона не відповідала, тому він негайно звернувся до поліції.

"За допомогою камер "Безпечне місто" поліцейським вдалось розшукати автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві через порушення ПДР сталася аварія, наслідком якої стало те, що було пошкоджено два авто та шпиталізовано одного з водіїв. Жінка, яка була за кермом транспортного засобу Suzuki, порушила вимогу дорожнього знаку та не надала перевагу автомобілю Mercedes-Benz, на тлі чого сталося зіткнення.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.