Винахідливий киянин вирішив "захистити" своє авто від евакуації, однак йому це не вдалося
Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.
Так, у Києві водій "посадив на ланцюг" машину, щоб її не забрали на евакуацію. Втім, план киянина провалився.
"У Києві водій машини залишив її в недозволеному місці і прив'язав її до стовпа. Але це не заважало інспекторам евакуювати автомобіль. Як саме вони це зробили - залишається загадкою", - йдеться в повідомленні.
Також на місці було зроблені фото, на яких можна побачити, що машина була прив'язана до стовпа ланцюгом.
Шалена Полякова з бюстом, що вивалюється, схвилювала на "Дизель Шоу": "Вона що, гола співати буде?"
Таємна дружина Винника в прозорому вбранні показала, чим спокушає чоловіка: «Щаслива, що…»
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»
Мокра Дорофєєва в купальнику змусила собі заздрити, яскраві кадри екзотичного відпочинку: "Користуйтеся!"
"Холостячка" Мішина показала "вагітний" живіт, пара готується до весілля: "Ксю, ти будеш..."
На наступному фото вже можна побачити, що машину забирають на евакуаторі.
У коментарях кияни припустили, що для "визволення" авто від ланцюга евакуатори могли його "перекусити" спеціальними ножицями або скористатись болгаркою.
Раніше повідомлялось, що у Києві дівчина взяла авто без дозволу та ще й сіла за кермо напідпитку. При цьому свій вчинок дівчина пояснила досить креативно - їй нібито дуже захотілось прокататись та подивитись на ялинку на Подолі.
Киянин розповів поліцейським, що його автомобіль Skoda зник з парковки біля супермаркету. В машині він залишив ключі, які знаходились у замку запалювання та дівчину, з якою познайомився напередодні в інтернеті.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.