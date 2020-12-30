Винахідливий киянин вирішив "захистити" своє авто від евакуації, однак йому це не вдалося

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Так, у Києві водій "посадив на ланцюг" машину, щоб її не забрали на евакуацію. Втім, план киянина провалився.

"У Києві водій машини залишив її в недозволеному місці і прив'язав її до стовпа. Але це не заважало інспекторам евакуювати автомобіль. Як саме вони це зробили - залишається загадкою", - йдеться в повідомленні.

Також на місці було зроблені фото, на яких можна побачити, що машина була прив'язана до стовпа ланцюгом.

На наступному фото вже можна побачити, що машину забирають на евакуаторі.

У коментарях кияни припустили, що для "визволення" авто від ланцюга евакуатори могли його "перекусити" спеціальними ножицями або скористатись болгаркою.

Раніше повідомлялось, що у Києві дівчина взяла авто без дозволу та ще й сіла за кермо напідпитку. При цьому свій вчинок дівчина пояснила досить креативно - їй нібито дуже захотілось прокататись та подивитись на ялинку на Подолі.

Киянин розповів поліцейським, що його автомобіль Skoda зник з парковки біля супермаркету. В машині він залишив ключі, які знаходились у замку запалювання та дівчину, з якою познайомився напередодні в інтернеті.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.