У Києві сталася ДТП, в результаті якої розбився останній автобус, що курсує на маршруті №28

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, на проспекті Лобановського, 130, водій Mercedes, який займається доставкою води, намагався проскочити перед автобусом МАЗ, який просто рухався смугою громадського транспорту.

В результаті цього сталося зіткнення, внаслідок зчого Mercedes перекинувся на бік.

"На щастя, серйозних травм ніхто не отримав. До речі, цей автобус був єдиним, який курсує по маршруту №28. Тож, схоже, що тепер маршрут тимчасово не функціонуватиме", - йдеться в повідомленні.

Також в мережі було опубліковано відео з місця аварії.

Втім, згодом стало відомо, що рух по маршруту №28 було відновлено - дали автобус на заміну пошкодженому.

Раніше повідомлялось, що у Києві через порушення ПДР сталася аварія, наслідком якої стало те, що було пошкоджено два авто та шпиталізовано одного з водіїв. Жінка, яка була за кермом транспортного засобу Suzuki, порушила вимогу дорожнього знаку та не надала перевагу автомобілю Mercedes-Benz, на тлі чого сталося зіткнення.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.