У Києві сталася серйозна ДТП за участю одразу восьми машин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Білої Церкви.

Так, сьогодні, 30 грудня, близько десятої години ранку, в селі Віта Поштова, що у Києво-Святошинському районі Київської області, біля світлофора, на автодорозі Київ - Одеса трапилась автопригода за участю восьми транспортних засобів.

За попередньою інформацією, двоє осіб отримали серйозні травми в результаті ДТП, та їх було госпіталізовано у важкому стані.

Наразі на місці аварії працюють слідчі та медики.

"Дві крайні ліві смуги руху в напрямку міста Одеса перекрито. Водії, враховуйте вказану інформацію при плануванні своїх маршрутів", - йдеться в повідомленні.

Також водіям нагадують, що на тлі несприятливих погодних умов на дорогах зараз небезпечно.

"На дорогах області туман, будьте особливо пильні, не порушуйте ПДР", - закликають водіїв.

Раніше повідомлялось, що уКиєві сталася ДТП, в результаті якої розбився останній автобус, що курсує на маршруті №28.

Так, на проспекті Лобановського, 130, водій Mercedes, який займається доставкою води, намагався проскочити перед автобусом МАЗ, який просто рухався смугою громадського транспорту. В результаті цього сталося зіткнення, внаслідок зчого Mercedes перекинувся на бік.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.