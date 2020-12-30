У Києві сталася пожежа на будівельному крані

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, відомо, що інцидент стався на вул. Віскозній. При цьому про причини займання нічого не повідомляється, однак припускають, що це могло статись в результаті короткого замикання.

"На вулиці Віскозній палає будівельний кран. Як такє взагалі можливо? Замикання?" - йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, що будівельний кран охопило полум'ям. При цьому відео знімалось з великої відстані, тож можна зробити висновок, що пожежа на крані доволі масштабна.

"Обігрівач замкнуло в кабіні, це часта проблема", "Якби ви бачили електропроводки даних кранів і їх стан, питань чому так як не виникало би", "А що з кранівником, який ззаду стріли? Якщо воно все розплавиться, все ж впаде", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася серйозна пожежа поряд із будинком, який згорів влітку. Пожежа сталася 29 грудня на вулиці Великій Васильківській, 85/87, що в Голосіївському районі Києва. Відомо, що займання виникло на першому поверсі ресторану, а клуби диму йшли з даху будинку. Як виявилося, в закладі харчування загорілися жирові відкладення в витяжній шафі, яка вела на дах будинку.

Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: "фура провалилася під асфальт".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.