У КМДА кажуть, що будинок у нормі

У Києві будівництво метро спричинило руйнування одного з будинків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, жителі одного з будинків на вулиці Межовий скаржаться, що через будівництво метро, ​​яке проходить поруч, будівля почала руйнуватися. При цьому міська влада запевняє, що стан будинку є нормальним, і жодних проблем будівництво метро не спричиняє.

Тим часом місцеві скаржаться на постійний шум і пил від будівництва метро на Виноградар.

Крім того, мешканці будинку, який знаходиться поруч з місцем проведення робіт, бояться, що сама будівля може і взагалі не витримати вібрацій. По стінах будинку, за їхніми словами, вже пішли такі великі тріщини, що в деяких квартирах від них почали розриватись шпалери, а зі стелі посипалась штукатурка.

Також повідомляється, що одне з вікон в під'їзді ледь не випало в результаті суттєвої деформації стін, а в підвалі будинку просіла підлога.

Мова йде про будинок на 210 квартир. Мешканці вже неодноразово зверталися і до міської влади, і в комунальні установи, однак все - безрезультатно. В будівлі встановили спеціальні маячки, але і на них згодом з'явилися тріщини.

При цьому в КМДА стверджують, що будинок знаходиться в "задовільному стані".

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