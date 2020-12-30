Київ у передостанній вечір 2020 року паралізувало заторами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на УНІАН.
Так, у Києві ввечері 30 грудня почалися суттєві проблеми на дорогах - місто охопили чисельні затори.
Зокрема, затори спостерігаються в центрі міста, а також на окремих виїздах з нього, про що свідчать дані онлайн-карт.
У центрі столиці транспорт скупчився на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Науки, Лобановського, бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка, вулицях Грушевського, на Хрещатику, Михайлівській, Великій Житомирській, Мечникова, Жилянській, Саксаганського, Хмельницького, Коцюбинського, Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе і т.д.
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Судячи з карт, проїхати через Дніпро в напрямку Лівого берега найскладніше киянам буде по мосту Метро. Значних проблем з рухом на інших мостах поки що не спостерігається.
Також зазначається, що через низку ДТП на проспекті Перемоги утворилися затори на розв'язках біля станцій метро "Житомирська", "Святошин" і "Берестейська".
А проспект Перемоги наразі стоїть у заторі аж до виїзду з міста. Транспорт також скупчився в районі виїзду на одеську трасу в районі "Теремків".
Нагадаємо, десятки аварій сталися в Києві за короткий час, термінове звернення поліції: "всьому виною...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.