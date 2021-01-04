Київське водосховище опинилось під завалами сміття

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна спостерігати Київське водосховище, узбережжя якого усипане побутовими відходами.

"Пейзажі на київському водосховищі", - йдеться у підписі до відео.

Серед сміття можна побачити пакети, порожні пляшки, упаковки від продуктів та інші побутові відходи, які, вірогідно, тут масово викидають після відпочинку на природі.

В коментарях кияни обурились такою картиною, наголосивши на низькому рівні культури жителів столиці.

"Свіже повітря, чиста вода", "Ех, краса", "Так місцеві жителі укріплюють узбережжя", "Що ви скиглите? Є ж міст скляний", "Це Європа зате", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що у Києві вандали вирубали насаджені в місті ялинки.

Так, у Деснянському районі столиці вандали зрубали чотири ялинкі, які були оброблені спеціальною речовиною, яка в квартирі буде розповсюджувати специфічний запах, тому дерева наврядчи принесуть радість в комусь в оселях вандалів. Слід зазначити, що через обробку репелентами дерева точно не допоможуть створити в квартирі новорічну атмосферу.

Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: "фура провалилася під асфальт".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.