Київське водосховище опинилось під завалами сміття
Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.
Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна спостерігати Київське водосховище, узбережжя якого усипане побутовими відходами.
"Пейзажі на київському водосховищі", - йдеться у підписі до відео.
Серце чоловіка Наташі Корольової Тарзана розривається після непоправної втрати: "Сльози душать, не хочеться вірити"
Дорофєєва в наряді з сіточки осоромилася на сцені "Квартал 95", відео: "зійде для сільської дискотеки"
Українка Міла Кузнєцова вивалила бюст 15-го розміру на стіл, непристойно розстебнувши блузку: кадри за межею
Морози до -20 і погодні аномалії несуться на Україну, новий прогноз: "Найхолоднішою датою стане..."
Пішов з життя легендарний красень-актор, який підкорив серця мільйонів: "Через кілька годин після дня народження..."
Серед сміття можна побачити пакети, порожні пляшки, упаковки від продуктів та інші побутові відходи, які, вірогідно, тут масово викидають після відпочинку на природі.
В коментарях кияни обурились такою картиною, наголосивши на низькому рівні культури жителів столиці.
"Свіже повітря, чиста вода", "Ех, краса", "Так місцеві жителі укріплюють узбережжя", "Що ви скиглите? Є ж міст скляний", "Це Європа зате", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що у Києві вандали вирубали насаджені в місті ялинки.
Так, у Деснянському районі столиці вандали зрубали чотири ялинкі, які були оброблені спеціальною речовиною, яка в квартирі буде розповсюджувати специфічний запах, тому дерева наврядчи принесуть радість в комусь в оселях вандалів. Слід зазначити, що через обробку репелентами дерева точно не допоможуть створити в квартирі новорічну атмосферу.
Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: "фура провалилася під асфальт".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.