Одна з доріг Києва залишилась без асфальтового покриття

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Голосіївської РДА.

Так, киян попередили, що асфальт на дорозі провалився після проведення робіт по прокладанню інженерних мереж.

"Шановні громадяни! Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація інформує, що після виконання планових робіт по прокладанню інженерних мереж, на підставі контрольної картки на порушення благоустрою, відбувся провал (підмивання ґрунту) на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської", - йдеться в повідомленні.

У райдержадміністрації запевняють, що працюють над тим, щоб виправити цю проблему якомога швидше.

"04.01.2021 КП ШЕУ Голосіївського району вживаються всі необхідні заходи для швидкого усунення провалу та відновлення асфальтного покриття проїжджої частини. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

"Чудово. Головне, неочікувано. Що коли поруч з проїзжою частиною починають замінювати труби, то потім і проїжджа частина падає. Але, звісно, неочікувано", "Коли заасфальтують дорогу перед будинком 2/1 по вул.В.Касіяна? З літа нічого не робиться... Болото по коліно, скоро машини почнуть провалюватися", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.