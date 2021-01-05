У Києві оновили одну із зупинок громадського транспорту, однак зміни не всім прийшлися до смаку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Борщагівка" у Facebook.

Так, кияни розкритикували сумнівний благоустрій зупинки на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці.

Судячи з фото, під час встановлення нової зупинки разом з торговим павільйоном робітники не врахували одну деталь. Тепер доріжка, яка веде до зупинки, впирається прямо в МАФ, і місцевим жителям доводиться йти по бруду, щоб дібратись безпосередньо до транспорту.

Відповідна світлина з'явилась у соцмережі.

"Автобусна зупинка на вул. Зодчих. "Благоустрій" зупинки", - йдеться у підписі до фото.

У коментарях кияни розповіли, що вони думають про такий казус.

"І так підійде", "Прикольно", "Також там "чудове" узбіччя прямо в стовп", "Не новина. Вірні традиціям", "Залишилося вирізати двері, поставити сходинки і приклеїти фото мера", "Наче по тій дорозі хтось ходив. Ходили і ходять як попало, он навіть станом газону видно", "Спеціально для сценарію 95-ого кварталу", "Ну промахнулись трошки", "Так, навколо зупинки протоптані стежки, і коли дощ - веселіше всього... Бруд, калюжі", " Косо-криво, аби живо", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.