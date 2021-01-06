У Києві сталася пожежа в багатоповерховому будинку
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці ГУ ДСНС.
НП сталася ввечері 5 січня в Дарницькому районі.
Рятувальникам надійшло повідомлення, що в одному з будинків на вулиці Олександра Мишуги з вікна видно чорний дим.
"По прибуттю до місця події, під час проведення розвідки рятувальники встановили, що з вікна на 8 поверсі йде дим. Як стало відомо пізніше, горіли речі в одній з кімнат квартири.
Провівши розгортання, рятувальники приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.
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Рятувальникам довелося евакуювати трьох мешканців будинку.
На щастя, загиблих і травмованих на пожежі не виявлено, а причини загоряння в квартирі поки невідомі.
Раніше повідомлялося, що в Києві сталася пожежа на вулиці Юнкерова, 37. Полум'ям охопило психоневрологічний диспансер.
В результаті надзвичайної ситуації ніхто не постраждав, але налякані пацієнти ховалися під ліжками.
Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: фура провалилася під асфальт.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.