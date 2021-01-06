У Києві сталася пожежа в багатоповерховому будинку

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці ГУ ДСНС.

НП сталася ввечері 5 січня в Дарницькому районі.

Рятувальникам надійшло повідомлення, що в одному з будинків на вулиці Олександра Мишуги з вікна видно чорний дим.

"По прибуттю до місця події, під час проведення розвідки рятувальники встановили, що з вікна на 8 поверсі йде дим. Як стало відомо пізніше, горіли речі в одній з кімнат квартири.

Провівши розгортання, рятувальники приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальникам довелося евакуювати трьох мешканців будинку.

На щастя, загиблих і травмованих на пожежі не виявлено, а причини загоряння в квартирі поки невідомі.

Раніше повідомлялося, що в Києві сталася пожежа на вулиці Юнкерова, 37. Полум'ям охопило психоневрологічний диспансер.

В результаті надзвичайної ситуації ніхто не постраждав, але налякані пацієнти ховалися під ліжками.

Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: фура провалилася під асфальт.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.