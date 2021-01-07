У Києві на пішоходному переході машина збила людину на смерть

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Відомо, що трагедія сталася на вулиці Зоологічній, поблизу із поворотом на проспект Перемоги.

Пішохід намагався перейти дорогу по "зебрі" і потрапив під колеса автівки.

"На жаль, врятувати його не змогли. Помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Було також опубліковане відео з місця смертельної ДТП.

На відео можна помітити, що місце аварії огоридили дорожніми конусами, а на місці вже працює поліція. Також видно, що на дорозі лежить тіло людини, накрите чорною клейонкою.

"Як людина, яка збила рівно в тому ж місці людину два роки тому (до того, як там з'явився перехід), заявляю, він добре летів, що аж на Перемогу тіло відкинуло", "І це поруч із зоопарком, де теоретично можуть загинути діти", "Я проїжджав, бачив цей ***дець, але не міг зрозуміти що трапилося! Купа поліції, швидка, і тіло напівголе!"," Був підземний, а наземний буквально півроку тому зробили. На відео навіть помітно, що знаки в жовтій рамці, недавно встановлені", "Пішохід по ПП може йти хоть з закритими очима, або взагалі сліпий бути. Збив - на зону", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: "фура провалилася під асфальт".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.