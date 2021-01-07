У Київській області невідомі в масках пограбували та викрали людей
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Судячи з усього, метою розбійного нападу було пограбування.
Правоохоронці розповіли, що вони отримали повідомлення про викрадення людей. За словами потерпілого, невідомі в масках на авто Skoda примусово зупинили автівку, розбили вікна та погрожували йому зброєю. Зловмисники вимагали гроші, після чого забрали із собою власника автомобіля та його пасажирів.
З місця події зловмисники зникли на двох машинах. Потерпілий зміг описати нападників та автомобілів.
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Для розшуку машин, на яких пересувались зловмисники на території Київської області, було введено в дію поліцейську операцію, під час якої екіпаж патрульної поліції зупинив схоже за описом авто у селі Капітанівка Києво-Святошинського району.
Другий автомобіль Mazda поліція розшукала і затримала вже у столиці.
За даними правоохоронців, наразі двоє нападників вже затримані та поміщені до ізолятору тимчасового тримання.
Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру затриманим. Запобіжний захід для них обиратиме суд.
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