У Закарпатській області сталася смертельна ДТП за участю дітей

Внаслідок смертельної аварії один з пасажирів загинув на місці, а трирічна дівчинка отримала важкі травми. Про це сьогодні повідомляти прес-служба ГУНП в Закарпатській області.

Уточнюється, що аварія сталася пізно ввечері 6 січня.

У поліції розповіли, що 42-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti, місцевий житель, не впорався з керуванням свого автомобіля і з'їхав на ліве узбіччя дороги, де зіткнувся з бетонною огорожею.

В результаті ДТП 61-річний пасажир Chevrolet отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці події. Також тілесні ушкодження отримали водій та трирічна дівчинка-пасажир. Вони доставлені в районну лікарню. Дитина перебуває у важкому стані.

Крім того, в масштабній аварії постраждали ще двоє малолітніх дітей, які також були пасажирами вказаного авто. Після огляду медиками їх відпустили додому.

Відомості про смертельне ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинили смерть потерпілого або завдали тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.