Кияни висміяли "оновлені" стовпи вуличного освітлення на Оболоні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

ТаК, у Києві на Оболоні стовпи вуличного освітлення, які виглядають як чавунні, насправді виявилися дешевою підробкою.

"На Оболоні ліхтарі зроблені з піни, і каркас зовсім не чавунний, а пластиковий", - пишуть кияни у соцмережі.

Жителі столиці також зробили фото, на якому можна побачити підставу вуличного стовпа, пошкоджену вандалами. Якби стовп був справді чавунним, таких пошкоджень він би ніяк не отримав.

Зі стовпа, сфотографованого на столичній Оболоні, на всі боки з-під фарби стирчать шматки монтажної піни і пластика. Чорна фарба, якою покрита конструкція, певно, імітує чавун.

"Правда, помітити це вдалося лише після того, як від ліхтаря відвалився шматок", - йдеться в підписі до фото.

Раніше повідомлялось, що у Києві оновили одну із зупинок громадського транспорту, однак зміни не всім прийшлися до смаку.

Так, кияни розкритикували сумнівний благоустрій зупинки на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці. Тепер доріжка, яка веде до зупинки, впирається прямо в МАФ, і місцевим жителям доводиться йти по бруду, щоб дібратись безпосередньо до транспорту.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.