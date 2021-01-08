У п'ятницю, 8 січня, у Києві відбулося судове засідання у справі 38-річної жінки, яка викинула з вікна 8-го поверху свого 3-річного сина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на fakty.com.ua.
Відомо, що під час слідства вдалося встановити чимало нових подробиць, які можуть тим чи іншим чином вплинути на рішення судді щодо вироку жінці.
Зокрема, стало відомо, що 8 років тому жінка потрапила в аварію, після того захворіла на епілепсію. Її обстежували у психіатричній клініці, де порадили приймати певні ліки. Однак через передозування у киянки часто траплялися галюцинації.
Останні епілептичні припадки у неї були зовсім нещодавно - за два дні до скоєного.
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На тлі захворювання підсудна не раз намагалася вчинити самогубство. Остання спроба була невдовзі після того, як жінка викинула у вікно свого сина.
"Це був звичайний ранок, я покупалася, погодувала дитя. Він почав бігати за мною, заліз на стілець, почав показувати жестами, щоб я попила води з крану. Спочатку я пила, але потім попросила, щоб він зупинився. А він почав вередувати. Роздягнувся, заліз до ванни, почав дуже сильно кричати", - поділилася жінка.
Підсудна незаміжня, з вищою освітою, роботи не має - вона в декреті. Окрім хлопчика Андрійка в неї є ще одна дитина, 2007 року народження.
Як відомо, кричущий випадок стався в Києві напередодні Різдва, 6 січня. Після скоєного киянку знімали на відео, і вона, звертаючись до оператора, якого вперше бачила, заявила, що пішла на такий крок, "тому що тебе люблю".
Також зараз відомо, що хлопчик впевнено йде на поправку і навіть вже спілкується і грає з іншими дітьми в лікарні.
Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна свого трирічного сина: що відомо про стан дитини.
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