На трасі "Київ - Чоп" сталася серйозна ДТП, у якій, за попередньою інформацією, загинуло дві людини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, серйозна ДТП сталася на 276-м кілометрі траси "Київ - Чоп".

"За попередньою інформацією, дві особи загинуло. Деталі уточнюються правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Також було опубліковане відео з місця аварії, на якому можна помітити, що ділянку дороги, де сталася ДТП, огородили конусами. Також у кадр потрапили розбиті машини і накриті клейонкою тіла.

Про причини і наслідки аварії наразі не повідомляється - це будуть встановлювати правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що васлідок смертельної аварії у Закарпатській області один з пасажирів загинув на місці, а трирічна дівчинка отримала важкі травми.

У поліції розповіли, що 42-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti, місцевий житель, не впорався з керуванням свого автомобіля і з'їхав на ліве узбіччя дороги, де зіткнувся з бетонною огорожею. В результаті ДТП 61-річний пасажир Chevrolet отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці події. Також тілесні ушкодження отримали водій та трирічна дівчинка-пасажир.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.