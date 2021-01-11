У Києві зник безвісти чоловік, хворий на коронавірус
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Відомо також, що протягом декількох днів перед зникненням чоловік перебував у стані депресії, і в останній раз його бачили на мосту Метро.
"Київ. Пропав чоловік, Денис Олександрович. Хворий ковідом. Кілька днів був в депресії. Останній раз бачили, коли йшов по мосту Метро в напрямку лівого берега. Якщо є інфо, 102, спасибі. Цінуйте життя", - йдеться в повідомленні.
При цьому наразі відсутня більш детальна інформація про зниклого киянина - його вік, прізвище і т.д. Також немає інформації про те, коли саме він зник, та як давно не виходить на зв'язок.
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Судячи з фото, чоловікові близько 30 років. У нього довга густа борода русого кольору та сіро-блакитні очі.
Раніше повідомлялось, що у Києві розшукують чоловіка пенсійного віку. Так, киянка повідомила, що 3 січня зник її 76-річний батько.
"Пропав тато - Онищенко Микола Олександрович, 1944 року народження. 03.01.2021 року о 18.00 він вийшов з лікарні Петра Запорожця і до цього часу додому не з'явився", - розповіла вона.
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