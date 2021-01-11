Під Києвом чоловік вбив людину після сварки зі своєю співмешканкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

За даними правоохоронців, зловмисник посварився зі своєю співмешканкою, а тоді, спускаючись сходами, побачив чоловіка, який у цей час палив на балконі цигарки. В цей момент у чоловіка виник умисел його вбити. Він підійшов до нього, наніс численні удари ножем по голові та шиї.

Зловмисником виявився 46-річний чоловік, його затримали в порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання у одній з квартир будинку, в якому і сталося вбивство.

За даним фактом слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає за цей злочин ув’язнення на строк від 7 до 15 років. Правоохоронці проситимуть суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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