У Києві водії не тільки паркуються у непризначених для цього місцях, а ще і знищують своїми авто садженці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явилось фото машини, припаркованої на тротуаріпосеред клумби з нещодавно висадженим деревцем. В результаті такої парковки, звісно ж, садженець похилився.
"Пару тижнів тому на Коновальця, 15, за гроші з бюджету висадили саджанці. Як завжди, чомусь завжди знаходяться ті, кому плювати на все і всіх", - йдеться у підписі до фото.
У коментарях кияни обурились таким вчинком водія, закликаючи до того, щоб "провчити" його.
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"Судячи зі слідів на асфальті, він там не перший", "Тазик на металобрухт, нові дерева купити", "Яка машина, такий і водій", - пишуть в коментарях.
Раніше повідомлялось, що винахідливий киянин вирішив "захистити" своє авто від евакуації, однак йому це не вдалося.
Так, у Києві водій "посадив на ланцюг" машину, щоб її не забрали на евакуацію. Втім, план киянина провалився.
"У Києві водій машини залишив її в недозволеному місці і прив'язав її до стовпа. Але це не заважало інспекторам евакуювати автомобіль. Як саме вони це зробили - залишається загадкою", - повідомляли джерела у столиці.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.