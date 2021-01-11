У Києві молоді люди вирішили влаштувати дріфтинг на старенькій "волзі" та врізались у стовп

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, повідомляється, що аварія сталася вночі. В результаті невдалого дріфтингу одного з молодих людей відвезли до лікарні.

"Київ. Цієї ночі молодим дріфтерам на "волзі" в знак протесту проти свавілля Антонова на лавині не сподобався стовп. На місці працювала поліція. Одного відвезли в лікарню. Волга померла на місці", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що "Волга" врізалась у стовп і розбилась вщент.

У повідомленні не уточнюється, хто саме знаходився в салоні авто під час небезпечних розваг, та які ушкодження отримав чоловік, якого госпіталізували. Втім, судячи з фото, люди дивом залишились живими, адже машина, в якій вони були, вже явно не підлягає ремонту.

Раніше повідомлялось, що у Києві чоловік зламав зап'ястя патрульному поліцейському.

Так, у столиці поліцейські прибули на виклик, щоб вгамувати сімейного кривдника, який вчиняв насильство відносно своєї співмешканки та її неповнолітньої доньки. В ході затримання порушник намагався чинити опір та завдав тілесних ушкоджень патрульному поліцейському. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.