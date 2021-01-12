У Києві знайшли звалище із зіпсованими мандаринами, які так і не встигли розпродати в новорічні свята

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна помітити безліч ящиків із запліснявілими мандаринами, які так і не встигли розпродати, і їх вже зіпсованими викинули на смітник.

"Ну, що, побарижили на новорічні свята? Трохи скинули б ціну, і все би продалося. Але, ні, нехай краще згниє! У дитячий будинок би віддали, чи що?" - обуряється автор публікації.

Також зазначається, що звалище із зіпсованими фруктами помітили на Столичному ринку.

"Люди готувались, щоб продати і, виходить, все повикидали, так?" - говорить чоловік, який знімав відео.

В цей час ящики із зіпсованими продуктами перебирала жінка, яка прокоментувала, що "жадібність фраєра згубить". Вона також наголосила, що поряд можна спостерігати анологічну ситуацію із ящиками з помідорами.

Раніше повідомлялось, що киян обурив водій, який паркує своє авто прямо на газоні.

"Вкрай знахабнілий водій вирішив паркувати свій нещодавно придбаний Subaru на газоні. Їде він на це "паркомісце" через пішохідну зону. На жаль, таких не евакуюватимуть, а варто було б", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.