У Києві виявили нетверезого водія, який ледь стояв на ногах та навіть не міг нормально розмовляти з патрульними

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, патрульні повідомили, що пильний громадянин допоміг виявити нетверезого водія.

"Учора вдень на лінію 102 прийшло повідомлення, що бульваром Дружби Народів рухається автомобіль Mini Cooper, водій якого перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Такі висновки зробив заявник з поведінки керманича на дорозі. Патрульні виявили вказаний автомобіль поблизу мосту Патона", - йдеться в повідомленні.

Патрульні розповіли, що нетверезий водій грубо порушував ПДР, а під час спілкування з правоохоронцями ледь стояв на ногах.

"Водій Mini Cooper під час маневрів не користувався покажчиками повороту. Після зупинки патрульні пересвідчилися, що водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, чоловік не без зусиль міг стояти та розмовляти з інспекторами. На вимогу патрульних він погодився пройти освідування на приладі "Драгер" на місці, результат — 2,41 проміле, що більше ніж у 12 разів перевищує дозволений рівень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на п'яного водія патрульні склали протоколи за ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та постанову за порушення.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.