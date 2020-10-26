В Киеве мошенники оставили женщину с фальшивыми деньгами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев оперативный".

Так, киевлянка рассказала, что продала свой телефон Apple неизвестным лицам, которые откликнулись на предложение на сайте OLX.

"Момент продажи происходил на ул. Е. Коновальца, 44а, около 16:00, во дворе, есть запись с видеонаблюдения из кафе. Молодой человек заплатил мне 500 долларов, я отдала ему телефон. Потом я решила пойти с ними проверить деньги на подлинность в обмене валют на ул. Л. Украинки. Мы вместе дошли до обмена валют, в обменник зашла я одна, они остались ждать на улице. Пока я спрашивала, не фальшивые ли деньги (и вышла меньше чем через одну минуту), молодые люди скрылись в неизвестном направлении", - рассказала киевлянка.

Номер телефона, по которому с женщиной контактировали "покупатели", уже отключен.

"При мне остались фальшивые деньги, видеозапись и фото. Прошу быть бдительными и внимательными, кто знает или видел этого парня с фото, дайте, пожалуйста, обратную связь", - призвала женщина.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что человек, который лишил женщины 500 долларов, среднего роста и среднего телосложения, у него русые волосы, на вид - около 35 лет.

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