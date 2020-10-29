Один из пострадавших скончался в больнице

В Киеве умер мужчина, пострадавший во время аварии на коллекторе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, стало известно, что умер один из коммунальщиков, который пострадал во время аварии на коллекторе в Киеве.

Отмечается, что 61-летний сварщик скончался в больнице.

Накануне сообщалось, что во время проведения подземных работ три рабочие водоканала попали под завалы. Все трое коммунальщика были госпитализированы. Один из них был в тяжелом состоянии.

"Они же там уже полтора года роют. Вот и крепления не выдержали! Беда", - писали киевляне в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел взрыв в канализации, в результате чего пострадали люди.

Так, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в канализационном коллекторе. Чрезвычайное происшествие случилось на улице Тростянецкой, 8. Во время ремонтных работ в канализационном коллекторе взорвался неизвестный газ. В результате инцидента пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Также отмечалось, что из-за аварии на канализационных сетях в городе образовалась пробка. В частности, движение затруднено на улице, где и произошел инцидент.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.

Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.