Раз уж новые бассейны не строят...

В Киеве крыша одного из жилых домов превратилась в "бассейн" из-за дождей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал KIEVMAP.

Так, киевляне сняли на видео крышу одной из многоэтажек столицы. На обнародованных кадрах можно увидеть, что крышу полностью залило водой, что фактически превратило ее в бассейн.

"Жесть на Оболони. После дождя на крыше многоэтажки на Героев Днепра вышел полноценный бассейн на 3 дорожки. Вода уже начала протекать в дом, ее до сих пор никто не откачивает и не накрывает крышу", - говорится в подписи к видео.

Впрочем, некоторые пользователи отмечают, что воду откачали в тот же день.

"Можно рыбу разводить", "Ну если уж в Киеве не строят новых бассейнов, то пусть уже так", "Новый аквапарк", "Тем более у нас на пальцах можно пересчитать дома с бассейнами на крыше", - шутят в комментариях.

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