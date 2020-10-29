Один з постраждалих помер у лікарні

У Києві помер чоловік, який постраждав під час аварії на колекторі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, стало відомо, що помер один з комунальників, який постраждав під час аварії на колекторі в Києві.

Зазначається, що 61-річний зварювальник помер в лікарні.

Напередодні повідомлялось, що під час проведення підземних робіт три робітники водоканалу потрапили під завали. Всіх трьох комунальників було госпіталізовано. Один із них був у важкому стані.

"Вони ж там вже півтора року риють. От і кріплення не витримали! Біда", - писали кияни в коментарях.

Раніше повідомлялось, що у Києві стався вибух у каналізації, в результаті чого постраждали люди.

Так, у Дарницькому районі Києва стався вибух в каналізаційному колекторі. Надзвичайна подія сталася на вулиці Тростянецькій, 8. Під час ремонтних робіт у каналізаційному колекторі вибухнув невідомий газ. Внаслідок інциденту постраждали три людини, одна з них у важкому стані. Також наголошувалось, що через аварію на каналізаційних мережах в місті утворився затор. Зокрема, рух ускладнено на вулиці, де і стався інцидент.

Нагадаємо, під Києвом підірвали і пограбували банкомати, фото: "вкрали касети з грошима і...".

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