У Києві помер чоловік, який постраждав під час аварії на колекторі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, стало відомо, що помер один з комунальників, який постраждав під час аварії на колекторі в Києві.
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Зазначається, що 61-річний зварювальник помер в лікарні.
Напередодні повідомлялось, що під час проведення підземних робіт три робітники водоканалу потрапили під завали. Всіх трьох комунальників було госпіталізовано. Один із них був у важкому стані.
"Вони ж там вже півтора року риють. От і кріплення не витримали! Біда", - писали кияни в коментарях.
Раніше повідомлялось, що у Києві стався вибух у каналізації, в результаті чого постраждали люди.
Так, у Дарницькому районі Києва стався вибух в каналізаційному колекторі. Надзвичайна подія сталася на вулиці Тростянецькій, 8. Під час ремонтних робіт у каналізаційному колекторі вибухнув невідомий газ. Внаслідок інциденту постраждали три людини, одна з них у важкому стані. Також наголошувалось, що через аварію на каналізаційних мережах в місті утворився затор. Зокрема, рух ускладнено на вулиці, де і стався інцидент.
Нагадаємо, під Києвом підірвали і пограбували банкомати, фото: "вкрали касети з грошима і...".
Раніше Politeka писала, що у Києві "Бориспільський експрес" збив дівчину, відео з місця.
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