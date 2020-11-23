В столичном метро придумали новый способ борьбы с желающими проехаться бесплатно

Так, на станции метро «Сырец» установили турникеты высотой в человеческий рост. Соответствующее фото опубликовал в социальной сети Фейсбук телеканал «Киев».

«Больше не будут перепрыгивать», – говорится в подписи. Имеется в виду, что желающие прокатиться бесплатно теперь вряд ли покорят подобную высоту.

Правда, пользователи настроены весьма скептически.

«Это называется распил. Их перепрыгнуть, примерно, так же легко, как и предыдущие», «Та да. Получается, просто снова украли деньги государственные», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что в Киеве двое юношей прыгнули на вагон метро и уехали, снимая это на телефон.

Так, в сети появилось видео, на котором подростки едут на метро несколько нестандартным способом - находясь снаружи вагона. При этом они фиксируют на себе смартфоны, чтобы снимать на видео свои "приключения".

"Недавно одного из таких не стало. Просто на скорости головой ударился. К сожалению, даже такие истории совсем не останавливают подобных лиц", - говорилось в подписи к видео.

Киевляне возмутились таким поступком подростков, отметив, что "ничему жизнь не учит". Также в соцсетях напомнили, что после подобных случаев часто устраивают сбор средств на лечение пострадавших от собственных необдуманных поступков.

Напомним, киевлянка повеселила пассажиров метро внезапными танцами в вагоне.

Как сообщала Politeka, в Киеве маршрутчик "под кайфом" сел за руль и возил пассажиров.

Также Politeka сообщала, что в Киеве подростки решили проехаться снаружи вагона метро ради видео для соцсетей.