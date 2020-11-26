В Киеве мужчина ворвался в магазин на Троещине и среди белого дня начал хватать с прилавка сладости, распихивая их по карманам

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, и уже вскоре запись появилась в соцсетях, в том числе и в группе «Киев Оперативный», передает Politeka.net.

Как видно на кадрах, мужчина выбрал момент, когда продавщица была одна, и начал хватать из коробок на прилавке печенье и сладости. Женщина схватила веник, чтобы напугать воришку, однако тот продолжал распихивать еду по карманам.

Когда она пытается выгнать мужчину, тотзамахивается на нее ногой и продолжает нагребать продукты с полки, а затем выходит прочь.

В комментариях пользователи возмущены тем, что товар в магазине настолько доступен, что там могут порыться даже люди с явными признаками асоциальной жизни.

«Мужик к локдауну готовится. С его навыками – на укладку асфальта или эстафету на Олимпийские игры. Закусь есть, теперь надо прошвырнуться к магазину-алкашке,а там уже фрифайт будет. Беда!», «Когда до зарплаты ещё неделю ждать», «В условиях ковида только за хранение открытой продукции надо жёстко наказывать. Наплевательское отношение к людям со стороны владельцев торговой точки и дело не в бездомном, дело в отношении к хранению и продаже товара», «А что - нормуль. Сначала мусор перебирал в контейнерах, потом всю эту "еду" облапал...», «Капец... Вот так работать одной в магазине», «А потом кто то себе и своим деткам купит «вкусняшки» с бацилами, глистами и еще чем-то», – пишут под видео.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве на стеклянном пешеходном мосту пытались украсть бинокль со смотровой площадки. Злоумышленникам помешал наряд муниципальной охраны, который вспугнул воров.

Напомним, в Киеве активно орудуют домушники, видео.

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