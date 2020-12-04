Водитель грузовика был в шоковом состоянии

На Окружной дороге под Киевом микроавтобус Ford влетел в бетономешалку

Как сообщает «Киев Оперативный», столкновение произошло в направлении проспекта Академика Палладина.

Водитель микроавтобуса рассказал журналистам «Магнолия-ТВ» подробности аварии. По его словам, водитель бетономешалки остановился в первой полосе и быстро вышел из машины.

Мужчина за рулем микроавтобуса, который ехал во втором ряду, чтобы не сбить его, резко повернул руль вправо и влетел в заднюю часть МАЗа-бетономешалки.

Как видно на опубликованных снимках, удар пришелся на правую часть буса. У него разбита передняя часть, лобовое стекло и покареженна пассажирская дверь. К счастью, на тот момент на пассажирском сидении Ford никого не было, иначе результат столкновения был бы существенно трагичнее.

Водителя от увечий спасло то, что он был пристегнут, а в салоне сработали подушки безопасности.

Водитель бетономешалки отказался что-либо комментировать, поскольку был в шоковом состоянии.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Все причины и обстоятельства уточняются.

А вот столкновение автоцистерны с грузовиком в Святошинском районе Киева закончилось куда трагичнее. 2 декабря бензовоз DAF протаранил припаркованный в правой полосе грузовик Renault Magnum, водитель которого отдыхал.

Удар оказался настолько сильным, что передняя часть автоцистерны была полностью уничтожена, а обломки разбросало на асфальте.

Водитель бензовоза погиб на месте. Тело погибшего было настолько зажато, что понадобилась помощь спасателей, чтобы его достать из автомобиля.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.