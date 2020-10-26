У Києві шахраї залишили жінку з фальшивими грошима

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Так, киянка розповіла, що продала свій телефон Apple невідомим особам, які відгукнулися на пропозицію на сайті OLX.

"Момент продажу відбувався на вул. Є. Коновальця, 44а, близько 16:00, у дворі, є запис з відеоспостереження з кафе. Молода людина заплатила мені 500 доларів, я віддала йому телефон. Потім я вирішила піти з ними перевірити гроші на справжність в обміні валют на вул. Л. Українки. Ми разом дійшли до обміну валют, в обмінник зайшла я одна, вони залишилися чекати на вулиці. Поки я питала, чи не фальшиві гроші (і вийшла менше ніж через одну хвилину), молоді люди зникли в невідомому напрямку", - розповіла киянка.

Номер телефону, за яким з жінкою контактували "покупці", вже відключений.

"При мені залишилися фальшиві гроші, відеозапис і фото. Прошу бути пильними і уважними, хто знає або бачили цього хлопця з фото, дайте, будь ласка, зворотний зв'язок", - закликала жінка.

На опублікованих кадрах можна побачити, що чоловік, який позбавив жінки 500 доларів, середнього зросту та середньої статури, має русе волосся, на вигляд - близько 35 років.

Нагадаємо, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучної ДТП.

Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.

Також Politeka повідомляла, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.