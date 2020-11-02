Якщо вже нові басейни не будують...

У Києві дах одного з житлових будинків перетворився на "басейн" через дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал KIEVMAP.

Так, кияни зняли на відео дах однієї з багатоповерхівок столиці. На оприлюднених кадрах можна побачити, що дах вщент залило водою, що фактично перетворило його на басейн.

"Жесть на Оболоні. Після дощу на даху багатоповерхівки на Героїв Дніпра вийшов повноцінний басейн на 3 доріжки. Вода вже почала протікати в будинок, її досі ніхто не відкачує і не накриває дах", - йдеться в підписі до відео.

Втім, деякі користувачі зазначають, що воду відкачали в той самий день.

"Можна рибу розводити", "Ну якщо вже в Києві не будують нових басейнів, то хай вже так", "Новий аквапарк", "Тим паче у нас на пальцях можна перерахувати будинки з басейнами на даху", - жартують в коментарях.

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