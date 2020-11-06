Києва знаходиться на межі потрапляння в "червону" зону карантину
Як повідомляє Politeka.net, про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.
"На межі "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.
За його словами, при збереженні тенденції погіршення епідеміологічної ситуації Київ та названі міста можуть з наступного тижня потрапити в" червону" зону.
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Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«У Києві закриті на карантин три школи через випадки захворювання серед вчителів. На дистанційному навчанні загалом 232 класи у 82 школах міста. Всього в Києві хворіють коронавірусом 654 школяра і 602 педагога", - зазначив Кличко.
Нагадавши, у метро Києва з 5 листопада посилили контроль за дотриманням карантину.
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