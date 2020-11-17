В Києві поліцейські врятували дівчину від батька-ґвалтівника
Чоловік закрив власну дочку в квартирі-бив і знущався над нею.
Про це повідомляє Патрульна поліція.
Виклик від матері дівчини надійшов 16 листопада вночі. Жінка розповіла, що перебуває у відрядженні в іншому місті, а в Києві над дочкою знущається батько дитини.
Патрульні через кілька хвилин вже були біля квартири. Двері, коли вони дзвонили, ніхто не відкривав, тому інспектори вирішили примусово відкрити квартиру і викликали рятувальників. За допомогою спеціального приладдя замки вдалося зламати і звільнити 18-річну дівчину.
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Раніше повідомлялося, що київська сім'я розповіла про те, як їх машину облили кислотою, в результаті чого постраждала дитина.
"Хочу висловити своє обурення, відчай і біль від того, що з нами сталося... Наш автомобіль 09.11.20 в обід був облитий кислотою, прямо у дворі будинку Беретті, 5, невідомими людьми. Найжахливіше в цьому, що постраждав маленький син, який з необережності притулився долоньками до машини. Чи то місце не те, чи то люди озвіріли, і не уявляю, наскільки треба ненавидіти людей, щоб перейти межу", - поскаржилася киянка.
Постраждалі від подібних інцидентів також закликали очевидців відгукнутися і надати наявну інформацію про те, що трапилося.
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