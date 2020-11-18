В Києві асфальт укладають прямо під час снігопаду

Про це повідомив у Facebook колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Екс-чиновник їхав ввечері на одній з київських доріг і побачив як комунальники під час снігу кладуть асфальт.

На вулиці було близько 0 градусів. Стелити асфальт в таку погоду не можна.

Щоб подивитися відео-перейдіть за посиланням.

Крім того ми писали, що в Києві вже випав сніг, але комунальники продовжують косити траву.

Так, в мережі з'явилися кадри, як Комунальник косить траву, яка вже помітно покрита снігом.

"Сказано косити, будемо косити... Сніг! The show must go on, motherfuc*er!"- йдеться у підписі до відео.

Також у пабліку нагадали, як нещодавно кияни висміювали, що комунальники косять листя на вулиці.

"З якою метою, навіщо він це робить?"- говорилося в підписі до відео.

Нагадавши, киянка повеселила пасажирів метро раптовими танцями у вагоні, відео.

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