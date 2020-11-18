В Киеве асфальт укладывают прямо во время снегопада
Об этом сообщил в Facebook бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Экс- чиновник ехал вечером на одной из киевских дорог и увидел как коммунальщики во время снега кладут асфальт.
На улице было около 0 градусов. Стелить асфальт в такую погоду нельзя.
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Чтобы посмотреть видео - перейдите по ссылке.
Кроме того мы писали, что в Киеве уже выпал снег, но коммунальщики продолжают косить траву.
Так, в сети появились кадры, как коммунальщик косит траву, которая уже заметно покрыта снегом.
"Сказано косить, будем косить... Снег! The show must go on, motherfuc*er!" - говорится в подписи к видео.
Также в паблике напомнили, как недавно киевляне высмеивали, что коммунальщики косят листья на улице.
"С какой целью, зачем он это делает?"- говорилось в подписи к видео.
Напомним, киевлянка повеселила пассажиров метро внезапными танцами в вагоне, видео.
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