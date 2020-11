В Киеве асфальт укладывают прямо во время снегопада

Об этом сообщил в Facebook бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Экс- чиновник ехал вечером на одной из киевских дорог и увидел как коммунальщики во время снега кладут асфальт.

На улице было около 0 градусов. Стелить асфальт в такую погоду нельзя.

Кроме того мы писали, что в Киеве уже выпал снег, но коммунальщики продолжают косить траву.

Так, в сети появились кадры, как коммунальщик косит траву, которая уже заметно покрыта снегом.

"Сказано косить, будем косить... Снег! The show must go on, motherfuc*er!" - говорится в подписи к видео.

Также в паблике напомнили, как недавно киевляне высмеивали, что коммунальщики косят листья на улице.

"С какой целью, зачем он это делает?"- говорилось в подписи к видео.

