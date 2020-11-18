Влада Києва розповіла, чи можливий у столиці повний локдаун

Радник мера Києва, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко заявив, що хворих китайським вірусом киян можна взяти під контроль.

Крім того, карантин вихідного дня він назвав лише «частковим виходом із ситуації», але, в кінцевому рахунку, не рятує ситуацію.

«Ми ніколи не зможемо закрити Київ на повний локдаун. І тому, якщо ми дійсно хочемо перервати ланцюжок заражень, нам необхідні ті дії, які реально зможуть привести до цього», – резюмував Бондаренко.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"В цілому інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 44,3%. Зараз показник захворюваності становить 417", - йдеться в повідомленні.

У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 9,6% порівняно з попереднім тижнем. Так, дітей захворіло – 4 626 (зростання на 5,6%), дорослих-7 749 (зростання на 12,2%).

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