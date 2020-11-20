​Під Києвом місцеві жителі провели акцію протесту

Відео розмістив користувач пабліку"Ірпінь Daily".

Жителі Ірпеня вимагали включити опалення.

На знак протесту вони перекрили трасу і заблокували роботу транспорту.

Раніше ми писали, що в Києві надійшло повідомлення про замінування ТРЦ

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомлення про замінування об'єкта на вулиці Хрещатик.

"На лінію 102 надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на вулиці Хрещатик, 38. Зараз відвідувачів евакуювали, ведеться перевірка", - повідомили патрульні.

Правоохоронці не визначили, про який саме ТРЦ йдеться, однак, ймовірно, що це ЦУМ.

У коментарях до новини кияни іронізували з приводу того, як часто в столиці "мінують" об'єкти.

"Знову?", "П'ятниця карантинного дня"," Карантин, розважаються, як можуть", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

Раніше Politeka писала, що киянин вирішив проїхатися на даху тролейбуса, відео: "був п'яний і в салон не пустили".

Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.