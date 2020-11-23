У столичному метро придумали новий спосіб боротьби з бажаючими проїхатися безкоштовно
Так, на станції метро "Сирець" встановили турнікети висотою в людський зріст. Відповідне фото опублікував у соціальній мережі Фейсбук телеканал "Київ".
"Більше не будуть перестрибувати", – йдеться в підписі. Мається на увазі, що бажаючі покататися безкоштовно тепер навряд чи підкорять таку висоту.
Правда, користувачі налаштовані досить скептично.
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"Це називається розпил. Їх перестрибнути, приблизно, так само легко, як і попередні", "Та так. Виходить, просто знову вкрали гроші державні", – пишуть у коментарях.
Раніше ми писали про те, що в Києві підлітки стрибнули на вагон метро і поїхали, знімаючи це на телефон.
Так, в мережі з'явилося відео, на якому двоє юнаків їдуть на метро дещо нестандартним способом – перебуваючи зовні вагона. При цьому вони фіксують на собі смартфони, щоб знімати на відео свої "пригоди".
"Нещодавно одного з таких не стало. Просто на швидкості головою вдарився. На жаль, навіть такі історії зовсім не зупиняють подібних осіб", – говорилося в підписі до відео.
Кияни обурилися таким вчинком підлітків, зазначивши, що"нічому життя не вчить". Також у соцмережах нагадали, що після подібних випадків часто влаштовують збір коштів на лікування постраждалих від власних необдуманих вчинків.
Нагадаємо, киянка повеселила пасажирів метро раптовими танцями у вагоні.
Як повідомляла Politeka, у Києві маршрутник "під кайфом" сів за кермо і возив пасажирів.
Також Politeka повідомляла, що у Києві підлітки вирішили проїхатися зовні вагона метро заради Відео для соцмереж.