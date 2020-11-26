В Києві чоловік увірвався в магазин на Троєщині і серед білого дня почав хапати з прилавка солодощі, розпихаючи їх по кишенях

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження, і вже незабаром запис з'явився в соцмережах, в тому числі і в групі "Київ Оперативний", передає Politeka.net.

Як видно на кадрах, чоловік вибрав момент, коли продавщиця була одна, і почав хапати з коробок на прилавку печиво та солодощі. Жінка схопила віник, щоб налякати крадія, проте той продовжував розпихувати їжу по кишенях.

Коли вона намагається вигнати чоловіка, той замахується на неї ногою і продовжує нагрібати продукти з полиці, а потім виходить геть.

У коментарях користувачі обурені тим, що товар в магазині настільки доступний, що там можуть поритися навіть люди з явними ознаками асоціального життя.

"Мужик до локдауну готується. З його навичками – на укладання асфальту або естафету на Олімпійські ігри. Закусь є, тепер треба прошвирнуться до магазину-алкашки, а там вже фріфайт буде. Біда!", "Коли до зарплати ще тиждень чекати", "в умовах ковіда тільки за зберігання відкритої продукції треба жорстко карати. Байдуже ставлення до людей з боку власників торгової точки і справа не в бездомному, справа у ставленні до зберігання і продажу товару", "а що - нормуль. Спочатку сміття перебирав в контейнерах, потім всю цю " їжу " облапав...", "Капець... Ось так працювати одній в магазині", "а потім хтось собі і своїм діткам купить "смаколики" з бацилами, глистами і ще чимось", – пишуть під відео.

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