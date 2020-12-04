Водій вантажівки був у шоковому стані

На Окружній дорозі під Києвом мікроавтобус Ford влетів у бетономішалку

Як повідомляє "Київ Оперативний", зіткнення сталося в напрямку проспекту Академіка Палладіна.

Водій мікроавтобуса розповів журналістам "Магнолія-ТВ" подробиці аварії. За його словами, водій бетономішалки зупинився в першій смузі і швидко вийшов з машини.

Чоловік за кермом мікроавтобуса, який їхав у другому ряду, щоб не збити його, різко повернув кермо вправо і влетів у задню частину МАЗа-бетономішалки.

Як видно на опублікованих знімках, удар припав на праву частину буса. У нього розбита передня частина, лобове скло і понівечені пасажирські двері. На щастя, на той момент на пасажирському сидінні Ford нікого не було, інакше результат зіткнення був би істотно трагічнішим.

Водія від каліцтв врятувало те, що він був пристебнутий, а в салоні спрацювали подушки безпеки.

Водій бетономішалки відмовився що-небудь коментувати, оскільки був у шоковому стані.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Всі причини й обставини уточнюються.

А ось зіткнення автоцистерни з вантажівкою в Святошинському районі Києва закінчилося куди трагічніше. 2 грудня бензовоз DAF протаранив припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.

Удар виявився настільки сильним, що передня частина автоцистерни була повністю знищена, а уламки розкидало на асфальті.

Водій бензовозу загинув на місці. Тіло загиблого було настільки затиснуте, що знадобилася допомога рятувальників, щоб його дістати з автомобіля.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.